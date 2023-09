 ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Oracle auf 'Neutral' - Ziel runter auf 100 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Bank JPMorgan hat Oracle nach Zahlen des Softwarekonzerns von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 112 auf 100 US-Dollar gesenkt. Das solide Wachstum im Bereich Cloud-Infrastruktur (OCI) könnte seinen Höhepunkt erreichen, da die Transformation der Gesundheitssoftware-Sparte Cerner und der Ausbau der Datenzentren neue Hürden bedeuteten, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichzeitig sei die Aktie zuletzt stark gelaufen./gl/la

