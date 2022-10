 ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Amazon auf 145 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen für das dritte Quartal von 175 auf 145 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Konzern bekomme die trüberen Wirtschaftsaussichten im Internethandel und dem Cloud-Geschäft zu spüren, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt bleibt der Analyst aber optimistisch, dass sich der freie Mittelzufluss (FCF) 2023 erholen wird./mis/jha/

