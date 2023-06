 ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Maersk auf 'Positive Catalyst Watch'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Bank JPMorgan hat den Papieren der dänischen Reederei A.P. Moller-Maersk den Status "Positive Catalyst Watch" gegeben. Analyst Samuel Bland hält eine Aufstockung der Jahresziele mit den Ergebnissen für das zweite Quartal Anfang August für möglich, und ist demnach kurzfristig besonders optimistisch. Er hält die Papiere aber ohnehin für unterbewertet. Dies schrieb Bland in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zur Auswertung aktueller Daten von Luft- und Seefracht sowie Containerumschlag. Seine fundamentale Einstufung für Maersk bleibt mit einem Kursziel von 17600 Kronen auf "Overweight"./ag/ajx

