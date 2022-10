 ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Ströer auf 'Negative Catalyst Watch' - Ziel runter

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Bank JPMorgan hat Ströer auf "Negative Catalyst Watch" gesetzt und das Kursziel von 43 auf 41 Euro gesenkt. Die Einstufung lautet weiter "Neutral". Die Markterwartungen an den Konzern dürften sinken, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies zur Begründung auf wohl größere Sparsamkeit in puncto Werbeausgaben bei Lieferdiensten wie Flink, höhere Investments und ein sich verlangsamendes Wachstum in Bereichen wie Statista und Asam Beauty. Mit den eigenen Schätzungen deutlich unter den Markterwartungen sieht Diebel die Ziele von Ströer für das dritte Quartal und 2022 in Gefahr./tav/mis

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2022 / 07:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2022 / 00:15 / BST -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

