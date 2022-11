 ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Porsche AG mit 'Overweight' - Ziel 140 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Papiere des Sportwagenbauers Porsche AG bei einem Kursziel von 140 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Die Aktien der Stuttgarter böten eine einzigartige Beteiligung am Luxusautosegment, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dank starker Preismacht könne man Herausforderungen seitens Inflationskosten, Elektrisierung und Autonomem Fahren gut meistern. Asumendi attestierte der VW-Tochter insgesamt eine solide Gewinndynamik in unsicheren Wirtschaftszeiten./ag/gl

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2022 / 20:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2022 / 00:15 / GMT -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

