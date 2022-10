 ANALYSE-FLASH: Oddo BHF senkt Qiagen auf 'Neutral' - Ziel runter auf 47 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -Die Investmentbank Oddo BHF hat Qiagen von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 72 auf 47 US-Dollar gesenkt. Ein starkes Geschäftsjahr 2022 dürfe nicht über gestiegene Skepsis für 2023 hinweg täuschen, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet beim Diagnostik-Spezialisten mit starkem Margendruck sowie hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung./ag/tih

FRANKFURT Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2022 / 11:54 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2022 / 06:38 / MESZ -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

