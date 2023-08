 ANALYSE-FLASH: RBC belässt Evotec auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) -Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Umsatz sei etwas höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Charles Weston in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Wirkstoffforschers habe der Konsensschätzung entsprochen./edh/ck

