 ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 21,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 21,50 Euro belassen. Der Nettogewinn des Billigfliegers habe seine Prognose und die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Die Aktie sei kurz- und langfristig attraktiv./edh/la

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2023 / 02:14 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2023 / 02:14 / EDT -----------------------

