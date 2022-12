 ANALYSE-FLASH: RBC nimmt Credit Suisse mit 'Sector Perform' wieder auf

NEW YORK (dpa-AFX) -Die kanadische Bank RBC hat Credit Suisse mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 3,50 Franken wieder in die Bewertung aufgenommen. Die von der Schweizer Großbank ergriffenen Maßnahmen zur Restrukturierung wie etwa eine wieder stärkere Konzentration auf den Bereich Investmentbanking oder Kostensenkungen seien begrüßenswert und auch erforderlich, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für eine Neubewertung der Aktie sei allerdings mehr Transparenz bei der Umsetzung der strategischen Pläne erforderlich./ck/gl

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2022 / 11:47 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2022 / 11:47 / EST -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

