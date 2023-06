 ANALYSE-FLASH: RBC senkt ExxonMobil auf 'Sector Perform' - Ziel 125 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die kanadische Bank RBC hat ExxonMobil von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel auf 125 US-Dollar belassen. Dank starker Raffineriemargen und einer zunehmend positiven Wahrnehmung des Free-Cashflow-Profils habe sich die Aktie des US-Ölkonzerns 2022 besser als die meisten globalen Konkurrenten entwickelt, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Gewinndynamik und das Chance-Risiko-Verhältnis erschienen nun ausgewogener. Die Energiemärkte dürften volatil bleiben, doch die Aussichten seien durchwachsener als im vergangenen Jahr./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2023 / 17:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2023 / 00:45 / EDT

