 ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Adidas auf 160 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 190 auf 160 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Piral Dadhania kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Margenerwartungen für das Jahr 2023 und hob hervor, dass der Konsens diesbezüglich zu optimistisch sei. Er rechnet aber zeitnah mit einem beschleunigten Umsatzwachstum und bleibt daher positiv gestimmt für den Sportartikelkonzern./tih/gl

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2022 / 18:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2022 / 00:45 / EDT -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

