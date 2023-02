 ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Starbucks auf 109 Dollar - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Starbucks US8552441094 nach Quartalszahlen von 112 auf 109 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Geschäftstrends der US-Kaffeehauskette auf dem heimischen Markt seien ordentlich geblieben, die Erwartungen wegen des anhaltenden Gegenwinds aus China aber verfehlt worden, schrieb Analyst Christopher Carril in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit der Öffnung Chinas gebe es zwar ermutigende Signale für eine dortige Erholung. Diese könnte aber länger als erwartet brauchen. Carril senkte seine Ergebnisschätzung (EPS) für 2023./gl/la

