 ANALYSE-FLASH: SocGen hebt Stabilus auf 'Buy' - Ziel 65 Euro

PARIS (dpa-AFX Broker) -Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Stabilus nach Quartalszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 65 Euro belassen. Der Autozulieferer habe beeindruckend abgeschnitten, begründete Analyst Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das neue Anlagevotum. Stabilus habe unter schwierigen Marktbedingungen die übliche Resilienz bewiesen./gl/la

PARIS Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2023 / 04:53 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

