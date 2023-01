ANALYSE-FLASH: SocGen senkt About You auf 'Hold' und Ziel auf 8 Euro

PARIS (dpa-AFX Broker) -Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat About You von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 10 auf 8 Euro gesenkt. Das im Februar 2024 endende Geschäftsjahr dürfte umsatzseitig wieder ein herausforderndes Jahr werden, schrieb Analystin Anne Critchlow in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aussichten seien unsicher, auch wenn der Online-Modehändler beim operativen Ergebnis (Ebitda) weiterhin die Gewinnschwelle anstrebe./tih/la