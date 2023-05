 ANALYSE-FLASH: SocGen senkt ProSiebenSat.1 auf 'Sell' - Zu viel Unsicherheit

PARIS (dpa-AFX) -Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für die Papiere von ProSiebenSat.1 von "Buy" auf "Sell" gedreht und das Kursziel von 8,90 auf 7,50 Euro gesenkt. Analyst Christophe Cherblanc sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von zu großer Unsicherheit bei einem ohnehin zyklischen Medienwert mit Fokus auf den schwächsten TV-Markt in Europa. Hinzu kämen unternehmensspezifische Minuspunkte wie Schulden und Dividendenkürzung, schrieb er./ag/edh

PARIS Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2023 / 08:13 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------