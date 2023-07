 ANALYSE-FLASH: Stifel hebt Valeo auf 'Buy' und Ziel auf 26,50 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -Die Investmentbank Stifel hat Valeo von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 21 auf 26,50 Euro angehoben. Mitte Juni habe der Autozulieferer mit seinen Margensignalen bereits jegliche Spannung bezüglich der Halbjahresergebnisse beseitigt, schrieb Analyst Pierre-Yves Quemener in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht. Und das zweite Halbjahr dürfte durch die Bank noch besser werden. Es sei also Zeit zum Kauf, so Quemener./ag/tih

FRANKFURT Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2023 / 15:32 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2023 / 01:00 / EDT