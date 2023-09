 ANALYSE-FLASH: UBS belässt Bilfinger nach Übernahmen von Stork-Teilen auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) -Die Schweizer Großbank UBS hat Bilfinger nach der Ankündigung eines Zukaufs auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Industriedienstleister übernehme Teile der Stork-Gruppe in den Niederlanden und Belgien sowie kleinere Einheiten in Deutschland und den USA zu einem attraktiv erscheinenden Preis, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sehe ein gutes Aufwärtspotenzial für die Papiere, da Bilfinger seine Margen verbessert habe. Die Neuigkeiten zur geplanten Übernahme dürften zusätzlich stützen./ck/mis

2023-09

07.09.2023

