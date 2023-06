 ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Adobe Systems auf 525 Dollar - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) -Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adobe Systems nach Quartalszahlen und verbessertem Konzernausblick von 440 auf 525 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Karl Keirstead sprach von in einer am Freitag vorliegenden Studie von einer "moderaten Überraschung". Der Bereich Mediengestaltung habe zwar erneut positiv überrascht, doch dagegen hätten Marketingprodukte und Software zur Dokumentenspeicherung in der Cloud leicht enttäuscht. Die Aktie inzwischen angemessen bepreist./tav/la

ZÜRICH Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2023 / 05:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT -----------------------

