 ANALYSE-FLASH: UBS senkt Airbus von 'Buy' auf 'Sell' - Ziel runter auf 105 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) -Die Schweizer Großbank UBS hat Airbus um gleich zwei Stufen von "Buy" auf "Sell" gesenkt und das Kursziel von 139 auf 105 Euro reduziert. Analyst Ian Douglas-Pennant führte hierfür die Vorsicht am Markt mit Blick auf die Produktionsziele des Flugzeugbauers an. So sei nicht klar, ob das Unternehmen im Jahr 2026 wie vorgesehen 75 Maschinen des Typs A320 pro Monat fertigen kann. Zumindest auf kurze Sicht gebe es weiteres Abwärtspotenzial bei den Erwartungen an Airbus, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/ajx

ZÜRICH Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2023 / 16:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2023 / 16:46 / GMT -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

----------------------- Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen