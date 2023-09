 ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Oracle auf 135 Dollar - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) -Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Oracle nach Zahlen von 140 auf 135 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Vor dem Quartalsbericht habe bei Anlegern große Vorfreude geherrscht, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Dienstag vorliegenden Studie und machte dies am jüngsten Kursanstieg der Aktie fest. Der Softwarekonzern habe diese positive Stimmung aber nicht gerechtfertigt. Die meisten Kennziffern träfen zwar den Analystenkonsens, der Umsatzausblick auf das zweite Geschäftsquartal liege aber unter seinen Erwartungen. Dennoch bleibe er zuversichtlich für die Perspektiven mit Cloud-Lösungen./tih/la

ZÜRICH Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2023 / 04:46 / GMT

