 ANALYSE: Morgan Stanley macht Nvidia zum 'Top-Pick' unter US-Chipherstellern

NEW YORK (dpa-AFX) -Für die US-Investmentbank Morgan Stanley ist Nvidia nun der "Top-Pick" unter den US-Halbleiterwerten. Die Analysten um Joseph Moore tauschten damit AMD gegen Nvidia aus, wie aus einer am Freitag vorliegenden Studie hervorgeht. Das Kursziel für Nvidia hoben sie von 450 auf 500 US-Dollar an und bekräftigten ihre "Overweight"-Einstufung.

NEW YORK Sie verwiesen auf das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI) und die damit zusammenhängende stark steigende Nachfrage. Das KI-Thema bleibe derzeit der wichtigste Aspekt, und Nvidia sei wohl das einzige Unternehmen, das in diesem Jahr die Schätzungen der Analysten übertreffen und den Ausblick anheben könne, so die Experten. Sie blieben aber auch für AMD mit einem von 97 auf 138 Dollar erhöhten Kursziel optimistisch. Zudem wurde das Kursziel für Intel von 31 auf 38 Dollar angehoben. Für AMD beließen sie ihr Anlageurteil auf "Overweight", für Intel auf "Equal-weight". Gemäß der Einstufung "Overweight" erwartet Morgan Stanley eine überdurchschnittliche Gesamtrendite der Aktie im Vergleich zu den anderen von der Bank beobachteten Werten derselben Branche. Zugrunde gelegt wird ein Zeitraum zwischen 12 und 18 Monaten./ajx/ck/jha/ Analysierendes Institut Morgan Stanley. Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2023 / 03:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben