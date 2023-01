ANALYSE: Nach Rally sollten Anleger an Europas Börsen 'Kasse' machen - JPMorgan

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Investmentbank JPMorgan hat Anlegern am Montag zu Gewinnmitnahmen an den europäischen Aktienmärkten geraten. Nach den hohen Kursgewinnen seit Beginn des Schlussquartals 2022 seien die Antriebsfaktoren mittlerweile eingepreist, lautete die Begründung. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ist seit Anfang Oktober um fast 23 Prozent gestiegen.