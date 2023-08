 ANALYSE/State Street Bank: Stärkste Stimmungsaufhellung seit eineinhalb Jahren

BOSTON (dpa-AFX) -Die Stimmung unter den weltweiten Investoren an den Finanzmärkten hat sich im August so stark verbessert wie seit eineinhalb Jahren nicht mehr. Der vom US-Vermögensverwalter State Street ermittelte globale Index für die Stimmung der Anleger stieg um 11,4 Punkte auf 107,7 Punkte. Grund seien vor allem nachlassende Sorgen über eine Rezession in den USA. Die Erhebung bildet das Kauf- und Verkaufsverhalten institutioneller Investoren ab.

BOSTON Mit Nordamerika, Europa und Asien hätten alle drei Teilindizes zum Anstieg beigetragen, hieß es weiter. "Der Risikoappetit hat in allen Regionen zugenommen", sagte Marktstratege Marvin Loh von State Street Global Markets. Am stärksten habe sich die Stimmung in den nordamerikanischen Märkten aufgehellt. Dort seien die Anleger im August so optimistisch gestimmt gewesen, wie seit einem Jahr nicht mehr. Inflationsdaten hätten die Hoffnung auf eine "weiche Landung" der Wirtschaft genährt. Der ICI misst laut State Street die Risikobereitschaft der Anleger, indem er das tatsächliche Kauf- und Verkaufsverhalten institutioneller Investoren untersucht. Der Index weist Änderungen in der Risikobereitschaft der Anleger eine genaue Bedeutung zu: Je höher die prozentuale Verteilung auf die einzelnen Papiere, desto größer die Risikobereitschaft beziehungsweise das Vertrauen. Ein Wert von 100 ist neutral - dies ist der Wert, bei dem Investoren ihren langfristigen Anteil an risikoreichen Anlagen weder erhöhen noch verringern.