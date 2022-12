 ANALYSE/Ungewisser Ausblick für 2023: Oddo BHF senkt Ceconomy auf 'Underperform'

FRANKFURT (dpa-AFX) -Angesichts des mit Risiken behafteten Ausblicks für 2023 von Ceconomy hat die Investmentbank Oddo BHF deren Aktien von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft. Das Kursziel beließ Analyst Andreas Riemann in einer am Freitag vorliegenden Studie bei 1,60 Euro. Damit sieht er noch ein wenig Luft nach unten, nachdem der Kurs in den vergangenen Tagen deutlich von 2,36 Euro bis auf aktuell 1,72 Euro gefallen war. Damit kosten die Papiere immer noch 56 Prozent mehr als Ende September.

FRANKFURT Riemann senkte nach den Aussagen des Managements zum angelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 seine Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Elektronikhändlers leicht auf 215 Millionen Euro. Damit liege er nun rund sechs Prozent unter dem Durchschnitt der Analystenschätzungen (Konsens). Zugleich befinde er sich damit im Einklang mit den Erwartungen des Unternehmens eines "leichten Umsatzanstiegs" sowie einer "deutlichen" Verbesserung des operativen Ergebnisses. Alles in allem nannte Riemann den Ausblick jedoch "vage". Zudem sieht er "nach wie vor das Risiko einer Abschwächung der Nachfrage" nach Unterhaltungselektronik und schließt auch nicht aus, dass der Barmittelzufluss deutlich geringer ausfallen könnte. Das dürfte dann die Debatten über die Finanzausstattung der Holding der beiden Ketten Media Markt und Saturn wieder anheizen, warnte er. Riemann resümierte zudem die wichtigsten Aussagen aus der Telefonkonferenz. Dabei verwies er zuvorderst darauf, dass die Bruttomarge im vierten Geschäftsquartal 2021/22 verglichen mit dem Vorjahresquartal um 100 Basispunkte gesunken sei. Als Grund dafür seien unter anderem die Inflation und der Wettbewerb genannt worden. "Damit aber liegt die Marge unter dem Niveau von vor der Corona-Krise", merkte er kritisch an. "Obwohl das Unternehmen an einer Verbesserung des Produktmixes arbeitet, reicht das dem Anschein nach noch nicht aus, um den Druck auf die Bruttomarge zu stoppen." Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Mit der Einstufung "Underperform" rechnen die Analysten von Oddo BHF auf Sicht von zwölf Monaten damit, dass sich die Aktien schlechter entwickeln als ein Vergleichsindex, der zum Beispiel den Sektor widerspiegeln kann./ck/nas/mis Analysierendes Institut Oddo BHF. Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2022 / 16:24 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2022 / 17:12 / MEZ