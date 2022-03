 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AKTIE IM FOKUS: Alibaba erholt - China weiter für Auslandslisting von Aktien

Die Aktien des chinesischen Internet-Riesen Alibaba haben sich am Mittwoch kräftig erholt. Sie schnellten in Hongkong um rund ein Fünftel nach oben. Mit Blick auf den US-Aktienmarkt, dort sind die Papiere an der New York Stock Exchange (Nyse) gelistet, würde das einen Anstieg bis auf gut 92 US-Dollar bedeuten.

Zur Wochenmitte erholten sich in Hongkong und China Techwerte auf breiter Front. Zuvor hatte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua hatte berichtet, dass der Regierung an einer Stabilisierung der Börsen gelegen sei. Zudem sei man daran interessiert, dass chinesische Aktien auch an Börsen außerhalb des Landes notiert seien. Sorgen über einen Ausschluss der am US-Markt gelisteten chinesischen Unternehmen durch die US-Börsenaufsicht SEC hatten in den vergangenen Wochen stark belastet. Alibaba steht schon länger unter dem Druck chinesischer Behörden, die insbesondere im Tech-Sektor mit Reformen durchgreifen, um die Macht von Unternehmen und ihrer Eigentümer zu begrenzen. Erst am Dienstag waren die Alibaba-Aktien in New York bis auf gut 73 US-Dollar abgesackt, ein Tief seit dem Frühjahr 2016. Im Vergleich zum Rekordhoch von gut 319 US-Dollar aus dem Oktober 2020 bedeutete das ein Minus von 77 Prozent. Damit war der Börsenwert auf 208 Milliarden Dollar geschrumpft. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

