 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AKTIE IM FOKUS: Ausblick hilft Nordex nach Kursschwäche aufwärts

Nach Kursverlusten in den vergangenen Wochen könnten die Aktien von Nordex am Dienstag eine Erholung beginnen. Der Hersteller von Windkraftanlagen hat eine optimistische Umsatzprognose für das laufende Jahr gegeben. Daraufhin gewannen die Papiere auf Tradegate knapp sieben Prozent auf 15 Euro. Zuvor hatten sie vom Zwischenhoch im März ein Viertel an Wert eingebüßt.

Nordex will 2022 einen Umsatz von 5,4 bis 6,0 Milliarden Euro erzielen. Das wäre deutlich mehr als die meisten Experten bisher erwartet hatten. Der Mittelwert der Zielspanne für die operative Marge (Ebitda) laufe auf einen Wert von 132 Millionen Euro hinaus - mehr als die Konsensschätzung von 120,5 Millionen Euro. Von einem "soliden Ausblick" sprach denn auch Analyst Constantin Hesse von Jefferies in einer ersten Reaktion.

