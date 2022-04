 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AKTIE IM FOKUS: Bayer profitieren von Vorstandsäußerungen - 'Guter Jahresstart'

Positive Aussagen der Konzernspitze haben am Dienstag den Papieren von Bayer geholfen. Mit plus 1,4 Prozent auf 65,36 Euro belegten sie einen der vorderen Plätze im erholten Leitindex Dax . Laut Vorstandschef Werner Baumann startete der Agrarchemie- und Pharmakonzern trotz aller Unsicherheiten in der Welt sehr erfolgreich ins Jahr. Die Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht Bayer am 10. Mai.

Mit der operativen Kehrtwende sei Bayer in den letzten Monaten vorangekommen, hieß es im Bernecker Börsenbrief vom Dienstag. Der Aktienkurs habe auf diese unverändert positive Ausgangslage schon deutlich reagiert, aber gemessen an früheren Höchstständen sei noch Luft nach oben. In einer Rally von Anfang März bis Mitte April hatten die Bayer-Aktien um fast 40 Prozent zugelegt, eher der Schwung nachließ. Analysten wie Andreas Heine vom Investmenthaus Stifel sehen indes weiteres Potenzial. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

