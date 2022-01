 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AKTIE IM FOKUS: Beiersdorf versuchen weiter Bodenbildung - HSBC empfiehlt

Papiere von Beiersdorf haben ihren Bodenbildungsversuch am Freitag im schwachen Marktumfeld fortgesetzt. Die Aktien der Hamburger legten um bis zu 1 Prozent zu auf 91,30 Euro und arbeiten damit weiter an einem Bruch der 50-Tage-Linie. Nach dem Kursabschwung seit August hatten sie zuletzt im Bereich von 88 Euro Unterstützung gefaunden.

In einer aktuellen Branchenstudie empfahl der HSBC-Experte Jeremy Fialko die Papiere mit einem Kursziel von 110 Euro zum Kauf. Er stuft sie damit nun ebenso positiv ein wie Henkel . Beiersdorf habe 2022 in vielerlei Hinsicht Verbesserungschancen, so Fialko. Nach dem kursmäßig schwachen Vorjahr sei die Bewertung extrem unambitioniert für ihr Wachstumspotenzial.

Auch Henkel-Papiere standen mit leichtem Abschlag besser da als der Dax . Überhaupt waren defensivere Branchen am Freitag im Vorteil, nachdem der Schock über die Prognosen von Netflix vor allem Wachstumswerte in Ungnade fallen ließ.