 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AKTIE IM FOKUS: Geplantes Rettungspaket verhilft Lufthansa zu Erholungsversuch

Die Aussicht auf ein milliardenschweres Rettungspaket hat den Papieren der Lufthansa am Montag neues Leben eingehaucht. Am Vormittag gewannen die Papiere der Kranich-Linie im ebenfalls starken Dax 7,3 Prozent auf 7,704 Euro. Mit 7,02 Euro waren sie vor dem Wochenende noch auf ein neues Tief in der schweren Pandemie-Krise abgesackt. So steht der Flug- und Reiseverkehr weltweit größtenteils still.

Kurz vor der Entscheidung sind auch neue Hilfen für den Ferienflieger Condor. Geplant sei ein Spitzengespräch zwischen Kanzlerin Angela Merkel Der Strom negativer Analysten-Kommentare reißt indes auch zum Wochenauftakt nicht ab. Mit Johannes Braun vom Investmenthaus Mainfirst stapelt ein weiterer Experte mit seinem auf 2,50 Euro gekappten Kursziel sehr tief. Auch Malte Schulz von der Commerzbank signalisiert mit seinem auf 4,50 Euro gesenkten Ziel noch deutliche Risiken. Zunächst konzentrierten sich die Anleger aber auf eine mögliche Finanzspritze des Staates. Bei dem diskutierten Hilfspaket gehe es um ein Volumen von neun bis zehn Milliarden Euro, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Wochenende aus Regierungskreisen. Zum Vergleich: an der Börse bringt es die Lufthansa aktuell gerade einmal noch auf einen Marktwert von 3,7 Milliarden Euro. Kurz vor der Entscheidung sind auch neue Hilfen für den Ferienflieger Condor. Geplant sei ein Spitzengespräch zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Finanzminister Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Erst am Donnerstag hatte der Konzern eingestanden, dass man sich nicht mehr aus eigener Kraft aus der Corona-Krise retten könne. Die Anleger reichten die Papiere daraufhin noch eiliger in Richtung des absoluten Tiefs vom März 2003 bei 6,80 Euro durch.