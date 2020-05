 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen bei LPKF - Platzierungssorge gegen Kauffantasie

Aktien von LPKF sind am Mittwoch zeitweise um über 7 Prozent bis an die 21-Tage-Linie zurückgefallen. Die Anleger reagierten damit auf den drohenden Aktienüberhang, nachdem Pläne der Bantleon-Gruppe bekannt wurden, ihren Anteil am Laserspezialisten möglicherweise zu verkaufen. Insgesamt hält die Gruppe 28,6 Prozent an LPKF.

Tags zuvor waren LPKF-Papiere mit 24,90 Euro auf den höchsten Stand seit dem Zwanzigjahres-Hoch im Februar bei 25,70 Euro geklettert. Am Mittwochvormittag kosteten sie nun noch 22,10 Euro. Bantleon spricht sowohl mit strategischen als auch Finanzinvestoren. Verhandlungen mit einem strategischen US-amerikanischen Investor aus einem benachbarten Technologiesegment seien in einem finalen Stadium, hieß es. Im nachbörslichen Handel hatte aufkeimende Übernahmefantasie die Belastung durch eine ebenfalls mögliche, schrittweise Platzierung von gut 18 Prozent der Anteile zunächst noch überlagert./ag/jha/ ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX -----------------------