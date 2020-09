 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AKTIE IM FOKUS: Hochtief ziehen an wegen US-Auftrag für Terminal in San Diego

AKTIE IM FOKUS: Hochtief ziehen an wegen US-Auftrag für Terminal in San Diego

Ein Großauftrag für den Bau eines neuen Terminals am US-Flughafen in San Diego ist am Dienstag vorbörslich nach dem Geschmack der Anleger von Hochtief . Nachdem vermeldet wurde, dass US-Töchter des Baukonzerns den Zuschlag für das Milliardenprojekt erhielten, ging es für die Papiere auf der Handelsplattform Tradegate verglichen mit ihrem Xetra-Schlusskurs um 4,5 Prozent nach oben.