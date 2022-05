 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AKTIE IM FOKUS: Instone am Tiefpunkt ihrer Börsenstory

AKTIE IM FOKUS: Instone am Tiefpunkt ihrer Börsenstory

Nach Corestate ist am Donnerstag mit Instone Real Estate das nächste Immobilienunternehmen an der Börse unter die Räder gekommen. Die Papiere der Essener rutschten bis auf 7,90 Euro ab und notierten damit erstmals überhaupt seit dem Börsengang vor gut vier Jahren einstellig. Am frühen Nachmittag verloren sie noch 37 Prozent und kosteten 9,00 Euro. Grund für den Kurssturz sind die gestrichenen Jahresziele.