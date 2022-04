 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AKTIE IM FOKUS: Klöckner & Co stoppen jüngsten Abwärtstrend - Starkes Quartal

AKTIE IM FOKUS: Klöckner & Co stoppen jüngsten Abwärtstrend - Starkes Quartal

Eine positive Ergebnisüberraschung im ersten Quartal hat die Papiere von Klöckner & Co (KlöCo) am Donnerstagnachmittag angetrieben. Die Aktien des Duisburger Stahlhändlers kletterten in der Spitze um 6,6 Prozent und setzten sich damit wieder deutlich von ihrer 200-Tage-Linie nach oben ab, die den langfristigen Trend beschreibt. Damit ist der seit Ende März laufende Abwärtstrend mit einem bis zum Vortag verzeichneten Kursverlust von einem Fünftel zunächst gestoppt.