 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AKTIE IM FOKUS: MAN brechen ein - Kein Squeeze-out durch Traton mehr in 2020

AKTIE IM FOKUS: MAN brechen ein - Kein Squeeze-out durch Traton mehr in 2020

Die Aktien von MAN sind am Freitag um 17,5 Prozent auf 42,90 Euro abgerutscht. Die VW -Lastwagentochter Traton will den Lkw- und Buskonzern im laufenden Jahr doch nicht mehr von der Börse nehmen. MAN solle sich zunächst auf den jüngst angekündigten Umbau und die Bewältigung der Corona-Krise konzentrieren, hieß es von Traton. 2021 solle MAN ganz in Traton integriert werden. Traton hält über 94 Prozent der MAN-Anteile. Bei der MAN Truck & Bus wollen Volkswagen und Traton wie vergangene Woche mitgeteilt bis zu 9500 der weltweit rund 36 000 Stellen streichen, um die Kosten zu senken.