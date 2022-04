 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall wieder Richtung Rekordhoch - Boxer-Verkauf treibt an

AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall wieder Richtung Rekordhoch - Boxer-Verkauf treibt an

Rheinmetall haben am Montag im frühen Handel wieder Kurs genommen auf ihr Rekordhoch. Sie gewannen zuletzt als bester Wert im MDax rund fünf Prozent auf 203,60 Euro. Nach der Mitte vergangener Woche erreichten Bestmarke von fast 210 Euro hatten sie anschließend etwas an Schwung verloren. Rheinmetall ist als deutscher Rüstungskonzern einer der Hauptprofiteure der von der Bundesregierung angekündigten milliardenschweren Investitionen in die Bundeswehr.