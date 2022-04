 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AKTIE IM FOKUS: Salzgitter-Aktien setzen Höhenflug nach positiver Studie fort

Der gute Lauf der Salzgitter-Aktien ist am Donnerstag gleich von mehreren Seiten befeuert worden. Zum einen profitierte der Konzern von der Kursrally der Aurubis -Aktien , Salzgitter hält knapp 30 Prozent an dem Unternehmen. Zum anderen schickte ein optimistischer Kommentar vom Analysehaus Jefferies europäische Stahlaktien auf einen Höhenflug.

Mit einem Plus von sieben Prozent kletterten die Papiere von Salzgitter am Nachmittag an die Spitze des SDax und setzten damit den Höhenflug der vergangenen Monate fort. Im laufenden Jahr gewannen sie bereits 43 Prozent und sind damit zweitbester Titel im Nebenwerte-Index.

"Die weltweite Nachfrage nach Stahl wird sich 2022 weiter erholen", schreibt Jefferies-Analyst Alan Spence. Stahlhersteller, die wie Salzgitter auch im Handel aktiv seien, könnten besonders von der Preisdynamik profitieren. Die Prognose für das bereinigte Vorsteuerergebnis könnte deshalb noch erhöht werden.

Gute Nachrichten gab es auch bei der Salzgitter-Beteiligung Aurubis. Die starke Nachfrage nach Industriemetallen sowie hohe Schwefelsäurepreise stimmen den Vorstand von Europas größter Kupferhütte optimistischer. Aurubis hob deshalb die Prognose für das operative Vorsteuerergebnis an, woraufhin die Aktie mit einem Plus von 6,3 Prozent an die Spitze des MDax kletterte und ein Rekordhoch erreichte.

Die gute Stimmung war auch bei anderen Aktien der Branche zu erkennen. So kletterten Klöckner im SDax um 4,3 Richtung. Die Papiere des schwedischen Stahlproduzenten SSAB stiegen in Stockholm um 4 Prozent.