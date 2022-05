 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AKTIE IM FOKUS: Spekulative Käufe treiben Adler Group hoch

Nach dem Rückfall auf ein weiteres Rekordtief am Montag haben sich die Aktien der Adler Group am Dienstag stabilisiert. In der Spitze ging es um fast 40 Prozent nach oben auf über 7 Euro, nachdem die Papiere am Montag um nahezu 30 Prozent auf gut 5 Euro eingebrochen waren. Zuletzt belief sich der Aufschlag auf 21 Prozent auf rund 6,20 Euro.

Im Handel ist von spekulativen Käufen die Rede. Befeuert werden könnten diese von Aussagen des Managements in einem Analystencall, das das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen wolle. Allerdings hätten die Kauforders spekulativer Anleger bereits am Vortag begonnen, diese hätten Kurse von zeitweise unter vier Euro zum Einstieg genutzt. Die Papiere seien unverändert mit großen Risiken behaftet, sagte ein Händler.

