 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AKTIE IM FOKUS: Twitter springen hoch - Anleger jubeln über Musks Einstieg

Der Einstieg von Elon Musk bei Twitter hat die Aktien des Kurznachrichtendienstes am Montag in die Höhe schnellen lassen. Die Papiere zogen zuletzt um 19,56 Prozent auf 47 US-Dollar an. Zu Handelsbeginn waren sie mit einem Plus von fast 27 Prozent auf knapp 50 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Ende November letzten Jahres geklettert.

Der Chef des Elektrobauers Tesla , Elon Musk, ist aktuell größter Aktionär von Twitter, wie vor Handelsbeginn bekannt wurde. Der Tech-Milliardär hält einen Anteil von 9,2 Prozent. Der 50-Jährige nutzt Twitter nicht nur für Ankündigungen zu Tesla und seiner Weltraumfirma SpaceX, sondern auch für das Weiterleiten von Scherz-Tweets, für provokante Meinungsäußerungen, zur Unterstützung von Kryptowährungen - oder auch für den Schlagabtausch mit Kritikern. Marktexperte Salah-Eddine Bouhmidi vom Handelshaus IG schrieb, der Einsteig von Musk bei Twitter könnte ein schlauer Schachzug des Tech-Milliardärs sein, zumal dieser für seine starke Twitter-Präsenz bekannt sei. Nun könnte Musk einen größeren Einfluss auf die Plattform erhalten. "Krypto- und Teslafans werden sich freuen", resümierte der Fachmann.

