 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AKTIEN IM FOKUS: Autosektor verliert wieder überdurchschnittlich

In einem wieder schwachen Börsenumfeld sind die Aktien der Autohersteller und ihrer Zulieferer am Mittwoch unter Druck geraten. Sie gelten als einer der größten Verlierer der Corona-Krise. Die Einbußen für BMW , Daimler , Volkswagen , Continental und Infineon reichten von 2,4 bis zu 4,2 Prozent. Der europäische Autosektor hatte sich in den vergangenen Wochen etwas erholt.

Die Branche werde in diesem Jahr vermutlich den größten Einbruch seit Ende des Zweiten Weltkriegs hinnehmen müssen, schrieb Analyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler. Er schätzt den Rückgang der weltweiten Neuwagenverkäufe 2020 auf 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Europa könne die Zahl sogar um ein Drittel sinken.