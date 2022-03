 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AKTIEN IM FOKUS: BASF nach HSBC-Empfehlung an Dax-Spitze - Chemie-Sektor stark

AKTIEN IM FOKUS: BASF nach HSBC-Empfehlung an Dax-Spitze - Chemie-Sektor stark

Die Aktien von BASF haben am Montag nach einem positiven Analystenkommentar der britischen Bank HSBC die Dax-Spitze erklommen. In einem Umfeld allgemein gefragter Chemiewerte zogen die Titel der Ludwigshafener um 3,5 Prozent an. Die Aktien des Kunststoffkonzerns Covestro waren dem mit einem Anstieg um 3,2 Prozent dicht auf den Fersen.