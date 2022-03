 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AKTIEN IM FOKUS: Dax-Aufsteiger Hannover Rück und Daimler Truck im Blick

Die Aktien der Hannover Rück und Daimler Truck haben am Montag äußerst unterschiedlich auf die Aufnahme in den Dax reagiert. Die Papiere des Rückversicherers profitierten davon und setzten sich mit einem Plus von 3,52 Prozent auf 148,40 Euro an die Spitze des deutschen Leitindex.

Dagegen zeigten sich die Anteilsscheine des vom ehemaligen Daimler-Konzern abgespaltenen Lkw-Herstellers davon gänzlich unbeeindruckt und fielen um 0,65 Prozent auf 24,35 Euro. Für die beiden Dax-Aufsteiger mussten die Aktien des Konsumgüterproduzenten Beiersdorf und des Energietechnikkonzerns Siemens Energy aus der ersten Börsenliga weichen und sind nun im MDax notiert. Siemens Energy gewannen zum Wochenstart rund ein halbes Prozent, Beiersdorf fielen um 0,8 Prozent. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

