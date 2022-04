 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AKTIEN IM FOKUS: Puma-Aktien rutschen nach Corona-Ausbruch in China ab

AKTIEN IM FOKUS: Puma-Aktien rutschen nach Corona-Ausbruch in China ab

Sorgen wegen der Folgen des Corona-Ausbruchs in China haben die Aktien von Puma SE am Montag unter Druck gesetzt. Die Papiere des Sportartikelherstellers rutschten am Vormittag um 2,73 Prozent auf 73,38 Euro ab und gehörten zu den schwächsten Werten im etwas nachgebenden Dax . Verluste verzeichneten auch die Papiere anderer Hersteller von Sportwaren und Luxusgütern wie etwa Adidas und Richemont , für die China ein wichtiger Standort und Markt ist.