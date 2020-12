 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE: Bank of America hebt Munich Re auf 'Buy' - Attraktive Renditeaussichten

ANALYSE: Bank of America hebt Munich Re auf 'Buy' - Attraktive Renditeaussichten

Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Munich Re im Hinblick auf das Jahr 2021 zum Kauf empfohlen. Der Rückversicherer habe mit einem erwarteten Gewinnanstieg je Aktie bis 2025 von jährlich sechs Prozent und einer vielversprechenden Anlegerrendite von etwa sieben Prozent attraktive Perspektiven, schrieb Analyst Michael van Wegen in einer am Montag vorliegenden Studie.