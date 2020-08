 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE/Commerzbank: Ethanolpreis-Erholung als Treiber für Südzucker

Die Commerzbank sieht Südzucker als Nutznießer der starken Erholung der Ethanolpreise. Analyst Michael Schäfer stufte daher die im Nebenwerteindex SDax notierten Aktien von "Hold" auf "Buy" hoch. Das Kursziel hob er von 15 auf 19 Euro an, wie aus einer am Dienstag vorliegenden Studie hervorgeht.

Die Preise für Ethanol in Europa hätten sich in den vergangenen Wochen deutlich erholt und sogar das Rekordniveau von 700 Euro pro Kubikmeter aus der Zeit vor der Corona-Krise überschritten, so der Experte. Davon dürfte die Südzucker-Beteiligung Cropenergies profitieren.

Bisher habe er im Geschäftsjahr 2020/21 mit einem Durchschnittspreis von 500 Euro pro Kubikmeter kalkuliert nach 600 Euro im Jahr 2019/20. Nun aber wird Schäfer optimistischer und geht für 2020/21 von einem gleichbleibenden Preisniveau aus.

Der Commerzbank-Analyst glaubt, dass Cropenergies den Ausblick vor den im Oktober anstehenden Zahlen für das zweite Geschäftsquartal anheben wird. Seine Schätzungen für den operativen Gewinn von Cropenergies verdoppelte er.

