 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE: DZ Bank hält Dax-Ziel 2022 von 16 000 Punkten für 'absolut realistisch'

Die DZ Bank hält ihr Jahresendziel für den Dax von 16 000 Punkten weiterhin für gut erreichbar. Dafür sei nicht einmal eine Verbesserung der Fundamentaldaten nötig, sondern nur eine Aufhellung der Stimmung, schrieb Analyst Sven Streibel in einer Studie am Montag.

Der DZ-Bank-Stratege hat sein Ziel für den deutschen Leitindex allerdings in den vergangenen Wochen kurz nacheinander gleich zweimal gesenkt. Zuerst am 24. Februar von 18 000 auf 17 000 Punkte, und dann nochmals nach der russischen Invasion in die Ukraine am 3. März von 17 000 auf 16 000 Punkte.

Vom aktuellen Indexstand bei rund 14 000 Punkten aus betrachtet, dürfte das deutsche Börsenbarometer bis Ende 2022 noch um rund 15 Prozent zulegen können. Das sei selbst unter konservativen, fundamentalen Gesichtspunkten absolut realistisch, betont Streibel.

Er geht davon aus, dass jedwede Entspannung im Russland-Ukraine-Konflikt für eine Verbesserung der Investoren-Stimmung sorgen werde. Kriegsbedingte Risikoabschläge würden dadurch wieder sinken. Zudem sollte eine "Verbesserung in der schon fast vergessenen Corona-Krise mit weiteren Lockerungsmaßnahmen zu einer weiteren Einengung der schon seit letztem Jahr eingepreisten Risikoprämien führen."/ck/tih/jha/

Fertigstellung der Original-Studie: 14.03.2022 / 15:34 / MEZ