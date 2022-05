 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Hugo Boss auf 'Add' - Ziel 56 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Add" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die Resultate des ersten Quartals seien sehr stark ausgefallen, schrieb Analyst Volker Bosse am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die Metzinger hätten die starke Dynamik vom Ende des Vorjahres fortgesetzt./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2022 / 08:27 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben