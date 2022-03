 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt K+S auf 'Buy' - Ziel 30 Euro

Die Baader Bank hat K+S von "Add" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 20 auf 30 Euro angehoben. Viele Investoren unterschätzten das Gewinnpotenzial des Düngerkonzerns im aktuellen Marktumfeld ganz erheblich, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Sanktionen des Westens gegen Russland und Belarus führten auf dem Kalidüngermarkt zu Verknappungen in Westeuropa, teils aber auch in Nord- und Südamerika. Das spreche für weiterhin hohe Absatzpreise. Die schon gut gelaufenen Aktien hätten daher weiter Luft nach oben./mis/eas

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2022 / 08:29 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

