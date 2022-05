 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt Nemetschek auf 'Buy' - Ziel 95 Euro

Die Baader Bank hat Nemetschek nach den jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von "Add" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 95 Euro belassen. Der Bausoftware-Spezialist sei kraftvoll in das Jahr gestartet und habe insbesondere die Ergebniserwartungen übertroffen, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz der laufenden Umstellung von Lizenz- auf Abomodelle liefere das Unternehmen weiterhin erstklassige Wachstumsraten in Kombination mit einem attraktiven Margenprofil./la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2022 / 12:32 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

