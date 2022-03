 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Baader Bank senkt Ziel für Nemetschek auf 95 Euro - 'Add'

Die Baader Bank hat das Kursziel für Nemetschek von 105 auf 95 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Add" belassen. Analyst Knut Woller begründete das niedrigere Kursziel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit steigenden Zinsen. Diese hätten in der Bewertung ein niedrigeres Kurs-Gewinn-Verhältnis zur Folge. Mit Blick auf die Wachstumsraten aber bleibe der Anbieter von Software für den Bau und die Architektur Klassenbester, zudem sei das Margenprofil attraktiv./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2022 / 16:17 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

