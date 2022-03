 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Nemetschek auf 'Equal Weight' - Ziel 90 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der auf die Baubranche spezialisierte Softwarehersteller habe einen starken 2022er Ausblick abgegeben - trotz des Gegenwinds durch Umstellungen bei der Tochter Bluebeam, schrieb Analyst Sven Merkt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ziele dürften am Markt gut ankommen, das Kurspotenzial der Aktie sei aber begrenzt. Ein Bewertungspolster für eine gesamtwirtschaftliche Schwäche sei nicht vorhanden./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2022 / 07:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2022 / 07:59 / GMT Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen